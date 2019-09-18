Лидер оппозиционной молодежи: «Али Керимли разводит народ»

Один из лидеров оппозиционной революционной молодежи, член NİDA и бывший политзаключенный Илькин Рустамзаде обвинил лидера ПНФА Али Керимли в проведении соглашательской политики с властями.

На своей странице в Facebook Илькин Рустамзаде заявил, что Али Керимли уклоняется от проведения обещанного митинга, ссылаясь на то, что ждет разрешения.

«Обращаюсь к Али Керимли: Хватит, ты разводишь этот народ? Какой разрешенный митинг? Выходите на площадь!», - написал Илькин Рустамзаде.

Отметим, что оппозиция запланировала проведение митинга 28 сентября. Но окончательного решения по нему все еще не принято. Заявление Илькина Рустамзаде вызвало пересуды и жесткие конфронтационные споры между сторонниками Али Керимли и другими оппозиционерами.