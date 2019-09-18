Турист потерял паспорт и покончил с собой

Турист из Австралии потерял все свои вещи и паспорт во время отпуска в Таиланде и покончил с собой. Об этом сообщает Daily Mail.

68-летний Эдвард Падинга был найден мертвым в номере своего отеля в городе Бурирам на севере Таиланда. Мужчина оставил предсмертную записку и три тысячи бат (примерно шесть тысяч рублей), прикрепленные к ней. «Никто не виноват… Я в порядке…» — было написано на листочке.

По словам 29-летней девушки, которая видела Падинга последней, она встретила мужчину на улице в Паттайе, когда гуляла с семьей. Падинга был в подавленном состоянии и рассказал, что потерял свои документы и вещи.