В связи с футбольным матчем "Карабах" - "Севилья", который будет проведен сегодня в Баку, столичный метрополитен будет работать в усиленном режиме. Об этом сказал журналистам руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, в связи с этим уже подготовлен план мероприятий.