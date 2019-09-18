Бакинское метро перешло на усиленный режим из-за футбола
В связи с футбольным матчем "Карабах" - "Севилья", который будет проведен сегодня в Баку, столичный метрополитен будет работать в усиленном режиме. Об этом сказал журналистам руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, в связи с этим уже подготовлен план мероприятий.
"В усиленном режиме в основном будут работать станции метро "Гянджлик" и "Нариман Нариманов". Из-за того, что игра начинается в 20:55, не будет надобности в продлении работы метро после 00:00. Опыт последних лет показывает, что для перевозки пассажиров после игры хватает одного часа. А это совпадает с общим режимом работы метро.
Несмотря на это, на упомянутых станциях увеличено число контролеров, также будут привлечены дополнительные силы. Приняты надлежащие меры для безопасной транспортировки пассажиров после игры. В случае необходимости на линии будут пущены резервные поезда", - сказал Мамедов.