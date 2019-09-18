Аналитики предупреждают о торможении экономики Китая

Рост ВВП Китая на фоне торговой войны с США по итогам года может оказаться существенно ниже ожидаемого и опуститься на уровень шести процентов. Об этом пишет Reuters.

Во втором квартале экономика выросла на 6,2 процента, что стало минимальным показателем за последние 30 лет. Однако экономисты считают, что на этом замедление не остановится.

Экономическая активность в августе показала худший результат за 17 лет. Противостояние с США подорвало доверие бизнеса, инвестиции и внутреннее потребление.

Экономист ANZ Чжаопэн Син предположил, что рост выше 6,1 процента в третьем квартале может случиться за счет празднования 70-летия основания КНР, так как к этой дате покупают много подарков. В то же время экономист USB Тао Ван считает, что по итогам года этот показатель не превысит шесть процентов, а в 2020-м и вовсе опустится до 5,5 процента.

Ранее китайские власти ожидали рост 6,5 процента, но позднее сократили уровень до 6,2-6,3 процента. В настоящее время близкие к правительству эксперты ожидают, что снижение закончится в четвертом квартале. Однако и они признают, что возможности для стимулирования экономики ограничены, а рост долговых рисков и «пузырей» существенен.

Торговая война двух крупнейших экономик планеты продолжается полтора года. В начале октября должен состояться очередной этап переговоров на высшем уровне, подготовка к которому сейчас ведется. Перед возобновлением диалога стороны сделали ряд уступок. В частности, США отложили на две недели повышение действующих пошлин, которое планировалось с 1 октября, а Китай вывел из-под действия ограничительных мер несколько категорий американских товаров.