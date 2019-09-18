Россия и Китай проголосовали против прекращения огня в Идлибе

Совбез ООН не принял резолюцию Бельгии, ФРГ и Кувейта о прекращении огня в Идлибе, поскольку два постоянных члена СБ - Россия и Китай - проголосовали против, передает РИА Новости.

Ранее Бельгия, Германия и Кувейт представили Совбезу проект резолюции по Идлибу, призывающей все стороны прекратить огонь 21 сентября в полдень по сирийскому времени. Документ призывает также к уважению международного гуманитарного права и к предоставлению гуманитарного доступа.

Россия и Китай представили свой вариант резолюции. В документе содержится призыв к прекращению огня в Идлибе с полуночи 20 сентября.

"Прекращение военных действий не распространяется на военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом безопасности", - также говорится в российско-китайском проекте резолюции.