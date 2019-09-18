Таким образом, девушка обвинила отца еще и во лжи, так как ранее Фуад Гахраманлы заявил, что страницу его дочери в соцсети взломали, и запись, которая там появилась, была написана не ею.

Напомним, в рамках социальной кампании #MeToo Сельджан Ягмур обвинила своего отца в садизме и постоянных побоях. Девушка поделилась своими семейными проблемами в Facebook.

По словам девушки, ее отец постоянно на публике любит говорить о правах человека, но, придя домой, превращается в настоящего садиста. Сельджан Ягмур утверждает, что однажды отец переломал матери пальцы, а ей сломал колено. Касаясь причин, почему ее мать не подала на развод, девушка отмечает, что ее мать подвергалась моральному давлению со стороны Фуада Гахраманлы и общих знакомых.