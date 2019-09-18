Скандал в Армении: парламент награждал поддельными медалями

Начальника отдела снабжения Административно-хозяйственного управления аппарата Национального собрания Армении задержали за хищение финансовых средств и подделку серебряных медалей. Об этом сообщает российская «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета республики.

Из материалов уголовного дела следует, что начиная с сентября 2016 года вместо серебряных экземпляров «Медали почета Национального собрания Республики Армения» и «Памятной медали председателя Национального собрания Республики Армения» для награждения поставлялись изделия из сплава меди и цинка (латунь).

«Используя свое должностное положение вопреки интересам службы, глава отдела организовывал закупку не соответствующих технической характеристике изделий у своего знакомого ювелира по завышенной цене», - говорится в сообщении.

На приобретение 350 медалей было выделено 12 миллионов драмов (около 26 тыс. долларов). Судебная экспертиза подтвердила, что медали сделаны из сплава меди и цинка стоимостью 1,4 миллиона драмов (около 3 тыс. долларов).

В ходе предварительного следствия были изъяты все имеющиеся документы о соответствующих закупках, личные дела лиц, участвовавших в процедурах, счета-фактуры, а также медали. Проведены обыски в квартирах сотрудников аппарата парламента.

Получены фактические данные о том, что заведующий отделом материально-технического обеспечения аппарата Нацсобрания Армении, используя свое служебное положение, присвоил сумму в особо крупном размере — 9 359 083 драма (порядка 17,6 тыс. долларов).

Предварительное следствие продолжается.