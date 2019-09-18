Сегодня в административном здании Министерства по чрезвычайным ситуациям при участии руководителей соответствующих государственных структур, ответственных за выполнение указа президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 февраля 2019 года «Об упрощении сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий», прошло совещание, сообщает пресс-служба МЧС.

В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, глава Исполнительной власти Апшеронского района Ирада Гюльмамедова, глава отдела Кабинета министров по вопросам коммуникаций, строительства и коммунального хозяйства Гасым Абдуллаев, старший советник службы помощника президента Азербайджана по экономическим вопросам Фейруз Мустафаев, заместитель главы Исполнительной власти города Сумгаит Сахиб Гулиев, заместитель председателя ОАО «Азерсу» Сеймур Сеидов, генеральный директор ПО «Азеригаз» Акпер Гаджиев, заместитель председателя ОАО «Азеришыг» Рамиль Юсифов, заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Орхан Исаев и руководители соответствующих структур МЧС.

На совещании было обсуждено исполнение вопросов, вытекающих из указа президента Азербайджана №529 «Об упрощении сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий» от 19 февраля 2019 года, состоялся широкий обмен мнениями по мероприятиям, выполненным за прошедший период.

Было подчеркнуто, что подписание этого указа стало очередным важным шагом, предпринятым президентом Ильхамом Алиевым по улучшению жилищно-бытовых условий граждан и решению их социальных проблем. Поэтому соответствующие госорганы должны достойно выполнять поставленные перед ними задачи.