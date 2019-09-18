Названы опасные последствия недосыпа

Ученые назвали опасные последствия, с которыми могут столкнуться те, кто страдает от недосыпа. Об этом сообщает Science Daily.

Отмечается, что недостаток сна может привести к серьезным заболеваниям кишечника.

Ученым удалось установить влияние режима сна на функционирование группы иммунных клеток ILC3, которые влияют на работу пищеварительного тракта. С ухудшением сна их количество сокращается, что приводит к развитию воспалений, повышению накопления жиров и проблемам с кишечным барьером.

Также недосып может привести к более серьезным последствиям, например, к воспалению кишечника.