Официальный Тель-Авив: В Израиле открывается посольство Армении

Министерство иностранных дел Израиля приветствовало решение правительства Армении об открытии посольства в Израиле. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства Израиля.

«Это решение отражает значительный прогресс в наших дипломатических отношениях за последний год», – заявили в МИД Израиля.

Уточняется, что открытие посольства станет новой и важной главой в двусторонних отношениях между странами.

«Мы уверены, что это еще больше укрепит дружбу между двумя народами и сотрудничество между государствами во всех областях», - резюмировали в ведомстве.