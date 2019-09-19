Российская разведка собирает данные об атаке на Саудовскую Аравию

Служба внешней разведки РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но данные собираются, сказал глава СВР Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

"Мы собираем данные о том, кто мог стоять за атакой, но окончательных выводов пока не делали", - сказал глава российской разведки, повторив, что данные собираются.

При этом Нарышкин, говоря об обвинениях различных стран в якобы причастности к атаке, заметил: "Мне представляется, что нельзя делать выводы, не имея каких-то твердых доказательств".