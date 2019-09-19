Хулен Лопетеги: «Первый гол в ворота «Карабаха» многое изменил»

«Соперник играл на своем поле, вы сами видели, какая была атмосфера на стадионе, - говорит испанец. - В начале матча нам было сложно забить, но мы проявили победный дух. Первый гол многое изменил. Дальше забивать было легче.

Чувствовалось, что «Карабах» – опытная команда, которая работает над собой. Я ожидал увидеть такой «Карабах». Ко всем соперникам нужно относиться с уважением.

Я не хочу кого-то отдельно выделять в нашем составе. Мы сыграли хорошо командно и победили сильного соперника.

Настолько ли велика разница в классе между нами и «Карабахом»? Я смотрел оба матча «Карабаха» с кипрским АПОЭЛ. «Карабах» мог пройти АПОЭЛ, а киприоты, в свою очередь, могли оставить за бортом Лиги чемпионов «Аякс». Сегодня все команды способны бороться против сильных соперников».