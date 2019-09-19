Гурбан Гурбанов о поражении от «Севильи»

«Конечно, не хотелось проигрывать, - говорит Гурбан Гурбанов. - Сложно играть против такого соперника, который столь быстро распоряжается мячом. В любом случае благодарю своих игроков. Каждый футболист желает играть против команд такого уровня. Благодарю болельщиков, что поддерживали нас.

Нужно быть очень внимательными. Каждая команда в нашей группе опасна, что показала сегодняшняя победа «Дюделанжа» над АПОЭЛ. Надо выходить на каждый матч как на решающий.

Конечно, не стоит лишний раз говорить, что чемпионат Испании и, в частности, «Севилья» очень сильны. До первого гола мы смогли оказать серьезное сопротивление. Но после пропущенного мяча внесли изменения, стали большими силами идти вперед, и испанцы этим сразу воспользовались. Это показывает, насколько это сильная команда.

Почему я заменил Хайме Ромеро? Хайме серьезно болел, потерял в весе, не тренировался. Поэтому я заменил его, не хотел рисковать его здоровьем. Ну еще и потому, что пошел более открытый футбол.

Я доволен тем, как ребята сегодня боролись. Наш основной нападающий Махир Эмрели получил травму. Мы пытались заменить его».