Huawei представила новый флагманский смартфон
Китайская компания Huawei представила флагманскую модель смартфона Mate 30 на презентации в Мюнхене. Об этом сообщается на официальной странице концерна в Твиттере.
With the launch of the #HuaweiMate30 Series, the smartphone just became the superphone.— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 19, 2019
Check out the exciting features for yourself 👀#RethinkPossibilities pic.twitter.com/BrnpUxxdPI
По словам главы потребительского подразделения Huawei CBG Ричарда Ю, представленные новинки по мощности аккумулятора и скорости сети 5G значительно превосходят конкурентов. Зарядное устройство с кабелем имеет мощность 40 Вт, а беспроводное – 27. В аппарат также встроили 14 антенн для приема частот 5G.
Кроме того, Mate 30 оснастили функцией распознавания лиц и быстрой зарядки аккумулятора.
"Эпоха 5G позволяет переосмыслить технологии смартфонов, а модель Mate 30 лучше всех определяет границы возможного", – передает слова Ричарда Ю Forbes.
Компания также представила собственный сервис приложений App Gallery, созданный в качестве альтернативы Google Play Store в ответ на американские санкции против Китая.
Смартфон Mate 30 с 5G будет стоить 1199 евро, базовая версия – 799 евро, а Mate 30 Pro – 1099 евро. Пока неизвестно, когда и в каких странах можно будет приобрести новинку от Huawei.