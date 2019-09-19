США выдворяют двух кубинских дипломатов

Соединенные Штаты выдворяют двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, причастны к "деятельности, наносящей вред национальной безопасности США". Соответствующее сообщение разместила в четверг в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"После того, как два сотрудника постпредства Кубы при ООН занимались деятельностью, наносящей вред национальной безопасности США, мы попросили их покинуть дипмиссию Кубы при ООН, они также ограничены в пребывании на Манхэттене", - написала дипломат. Как позднее уточнили в Госдепартаменте, США ограничили перемещение членов постпредства Кубы в ООН по территории страны нью-йоркским районом Манхэттен.

"Мы всерьез воспринимаем все возможные посягательства на национальную безопасность США", - заключила Ортэгус. Она не стала предоставлять дальнейших подробностей по инциденту.