Лавров: США хотят рассорить Россию и Китай

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт МИД России.

Как отмечается, такое заявление он сделал в статье под названием «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике».

По его словам, для этого Вашингтон пытается мобилизовать своих внешних партнеров, чтобы сдержать российское государство и КНР, а также рассорить их.

«При этом не скрывают желания рассорить Москву и Пекин», — подчеркнул Лавров.

Он также уточнил, что Соединенные Штаты хотят подорвать объединения и региональные интеграционные структуры, которые находятся вне американского контроля.