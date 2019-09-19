Тиллерсон: Нетаньяху обманывал Трампа

По словам Тиллерсона, Нетаньяху «обвел вокруг пальца» Трампа несколько раз, чтобы заставить поверить в то, что «израильтяне - хорошие парни, а палестинцы - плохие».

«Имея дело с Биби (прозвище Нетаньяху-ред.), всегда полезно проявлять здоровый скептицизм при беседах с ним», - сказал дипломат, выступая на форуме в Гарвардском университете.

Тиллерсон рассказал, что позже члены команды Трампа раскрыли ему обман, чтобы он понял, что Нетаньяху его «надул».

«Меня беспокоит, что союзник (Израиль-ред.), который так близок и важен для нас, делает это с нами», - добавил экс-госсекретарь.