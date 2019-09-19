Инара Рафикгызы, отдел криминальных расследований 04:20

Бывший начальник Государственной службы автомобильного транспорта Министерства транспорта, арестованный в 2015 году за аварию в «Деревне атлетов» во время Европейских игр, Гусейн Саламов угрожает выбросить на улицу бывшую жену и двоих маленьких детей. Гусейн Саламов был арестован осенью 2015 года за аварию, в которой получила тяжелые травмы австрийская спортсменка Ванесса Сахинович. В сентябре 2016 года он был приговорен к трем годам колонии-поселения. Нахождение на протяжении года в следственном изоляторе привело к тому, что практически сразу после суда Гусейн Саламов оказался на свободе.

Роскошный образ жизни помощника Анара Мамедова Бывший чиновник Минтранспорта был женат на гражданке Туркменистана, дочери высокопоставленного чиновника Сельби Кекиллиевой. Они поженились в 2009 году и у них родились двое детей. Проблемы в семье бывшего чиновника начались после его освобождения. После выхода на свободу Гусейн Саламов нигде не работал, вел роскошный образ жизни и, по словам С.Кекиллиевой, стал избивать жену на глазах у детей. Не выдержав всего этого, в 2018 году женщина обратилась в суд и после долгих судебных разбирательств, длившихся год и два месяца, получила развод. Обратившаяся в редакцию haqqin.az Сельби Кекиллиева говорит, что Гусейн Саламов формально занимал маленькую должность в Министерстве транспорта, а на самом деле был в ZQAN Holdinq неофициальным помощником Анара Мамедова, управлявшего бизнес-империей своего отца – бывшего министра Зии Мамедова.

«Зарплата Гусейна Саламова в министерстве была ниже тысячи манатов, но он вел роскошный образ жизни, так как был неофициальным помощником Анара Мамедова. Я не знаю, чем Гусейн там занимался, он никогда об этом не рассказывал. На должность начальника Государственной службы автомобильного транспорта Министерства транспорта он попал случайно, за полгода до той аварии», - рассказала женщина. Шикарная жизнь бывшего чиновника в СИЗО Из слов Сельби Кекиллиевой становится известно, что Гусейн Саламов и после ареста за аварию, про которую долгое время вспоминали на международной арене, ни в чем себе не отказывал. Так, в следственном изоляторе в поселке Кюрдаханы он сидел в так называемой «буржуйской» камере в шикарных условиях. «После того как его арестовали на мои плечи легло все: забота о детях, домашние хлопоты, расходы на роскошную жизнь Гусейна в СИЗО и т.д. Он оттуда заказывал обеды, приготовленные в дорогих ресторанах, кебабы, черную икру и другие деликатесы. Я дважды в неделю делала покупки по его заказу и несла их в изолятор. Гусейн ел только продукты, изготовленные исключительно в европейских странах. То, что ел он в камере, не ели наши дети дома. Расходы Гусейна в тюрьме в разы превышали наши домашние расходы», - говорит Сельби Кекиллиева. После резонансной аварии Гусейну Саламову предъявили обвинения по статье 308 (Злоупотребление должностными полномочиями), однако затем ему смягчили обвинение – заменив статью на 314.2 (халатность). Бывшая жена говорит, что Гусейн Саламов, опасаясь конфискации своего имущества, а также требования возмещения расходов Азербайджана на лечение австрийской спортсменки, смог при помощи адвоката добиться того, что к нему в СИЗО пришел нотариус, который и оформил доверенность на 10 лет на имя жены чиновника на управление его имуществом. Странный раздел имущества и квартиры бывшего чиновника Согласно судебным материалам, до вступления в брак Гусейну Саламову принадлежали квартира в новостройке в Ясамальском районе и коммерческая недвижимость на проспекте Нефтяников. Также ему принадлежали несколько автомобилей. Во время брака Гусейн Саламов стал также обладателем квартиры в Port Baku Residence. Согласно договору, который он заключил с ЖСК «Апшерон», Гусейн Саламов должен был расплатиться за квартиру частями. Сейчас именно эта квартира стала предметом конфликта. Так, решением судьи Насиминского районного суда Рашида Самедова от 6 марта 2019 года, эта пятикомнатная квартира поделена следующим образом: четверть квартиры (фактически одна комната) отдана женщине и ее двум детям, а остальные три четверти – Гусейну Саламову. Естественно, Сельби Кекиллиева таким разделом недовольна и оспорила его. Однако Гражданская коллегия Бакинского апелляционного суда (судьи Шейда Магеррамова, Эльшад Шамаев и Мамед Мамедов) оставила в силе решение районного суда. А как можно было разделить квартиру таким образом, если Семейный кодекс однозначно делит имущество, добытое в браке, равномерно между обоими супругами? Как судья смог так разделить квартиру? Какими принципами он руководствовался?

«Он из изолятора распорядился продать объект и квартиру…» «После замужества я переехала в квартиру в Ясамале, туда же привезла свое приданное, стоимостью свыше 100 тысяч долларов. За время брака при помощи моих родителей мы несколько раз ремонтировали квартиру. После переезда в Port Baku все мое приданное осталось в Ясамале, мы ничего не взяли на новую квартиру. Когда Гусейна арестовали мы уже заплатили за новую квартиру 443 тысячи манатов (с июля 2013 по ноябрь 2016 года). Примерно столько же нам оставалось еще заплатить. После ареста Гусейна мне пришлось думать и об оплате долга за квартиру, и о роскошной жизни мужа в изоляторе, и о частном детском саде, и о многом другом. Боясь, что его имущество конфискуют, Гусейн сделал доверенность на мое имя на управление его имуществом. Он поручил продать мне квартиру в Ясамале, коммерческий объект на проспекте Нефтяников и оформить квартиру в Port Baku на свое имя. (Согласно документам сначала эта квартира была переведена на имя Лалы Багировой, а затем на имя жены Гусейна Саламова). По поручению мужа я продала квартиру и объект, заплатила оставшуюся часть за квартиру в Port Baku и оставшиеся деньги потратила на нужды дома и запросы мужа», - рассказывает женщина. Согласно судебным документам, объект Саламова на проспекте Нефтяников был продан в ноябре 2016 года за 470 тысяч манатов, а квартира в Ясамале – за 180 тысяч долларов. 442 тысячи 724 маната из денег, полученных за объект, были отданы ЖСК «Апшерон» за квартиру в Port Baku Residence. Этим самым долг был закрыт, и апартаменты здесь обошлись примерно в 886 тысяч манатов без ремонта. Однако по словам бывшей жены Саламова, они потратили на ремонт квартиры общей площадью 262 квадратных метра и с балконом, площадью в 24 квадратных метра, свыше 500 тысяч манатов. То есть ремонт был сделан за счет средств, заработанных в браке, и за счет помощи родителей Сельби Кекиллиевой. (Суду была представлена справка об оплате услуг компании, делавшей ремонт – ред.). Судьи же не обратили внимание на этот нюанс и посчитали, что женщина не может претендовать на половину квартиры, потому что половина денег, потраченных на покупку квартиры без ремонта, была получена за счет продажи объекта, который Саламов приобрел еще до брака. Женщине полагается лишь четверть квартиры, а сумма, потраченная на ее ремонт (почти соразмерна со стоимостью квартиры - ред.), не была учтена. Кроме того, судья не учел тот факт, что двое малолетних детей были переданы на попечение Сельби Кекиллиевой. Но и это еще не все. После несправедливого дележа имущества, Гусейн Саламов начал добиваться того, чтобы его бывшую жену и детей и вовсе лишили всего. Как он выразился, «они будут выброшены на улицу». Так бывший чиновник подал иск в Насиминский районный суд, утверждая, что его бывшая жена без его ведома продала квартиру в Ясамале, а также объект на проспекте Нефтяников, а деньги присвоила. Кроме того, Гусейн Саламов утверждает, что его бывшая супруга присвоила 90 тысяч долларов, которые хранились дома до его ареста, а также часть денег, оставшихся с продажи его автомобиля Range Rover Vogue. В своем иске Саламов оценил в 400 тысяч долларов. Позже, он «вспомнил», что 443 тысячи манатов из 470 манатов были потрачены на оплату кредита за квартиру в Port Baku. По его словам, жена присвоила оставшиеся 27 тысяч манатов. Судья Джамиля Мусаева рассмотрела иск и в августе этого года обязала Сельби Кекиллиеву выплатить мужу более 307 тысяч манатов. Согласно резолюции судьи, иски о том, что женщина присвоила хранившиеся дома 90 тысяч долларов и часть денег с продажи автомобиля были отклонены т.к. не нашли подтверждения. Но несмотря на это, не имея никаких веских доказательств, судья пришла к выводу, что Сельби Кекиллиева присвоила деньги, полученные от продажи квартиры в Ясамале и коммерческого объекта.