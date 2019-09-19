В ресторане Le Bernardin на Манхеттене на встречу с Болтоном собралось около шестидесяти крупных доноров, поддерживающих деятельность Института Гейтстоун – одного из главных мозговых центров республиканцев. Достаточно сказать, что среди присутствовавших были такие влиятельные фигуры, как бывший генеральный прокурор Майкл Мукасей, нью-йоркский миллиардер Джон Кацимадис, звезда Fox News Джон Стоссель, популярный адвокат Алан Дершовиц, руководитель Newsmax Крис Рудди, а представляла Болтона гостям миллиардерша Ребекка Мерсер, владелица чрезвычайно популярного у республиканцев сайта Breitbart, откуда в большую политику стартовал Стив Бэннон, бывший политический советник Трампа. Вообще многие считают, что без поддержки семьи Мерсер и, в частности, вклада Бэннона, Дональд Трамп ни за что не стал бы президентом.

Как и ожидалось, внезапно уволенный советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон не стал долго сдерживаться и очень жестко публично оценил дипломатические таланты Дональда Трампа.

В буквальном смысле представлять собравшимся Джона Болтона было не нужно, до похода в Белый дом он как раз Институт Гейтстоун и возглавлял. Просто Ребекка Мерсер назвала его лучшим президентским советником по национальной безопасности в американской истории, сорвав бурные аплодисменты. Это настолько идет вразрез с оценкой Болтона самим Трампом и фактом его увольнения, что трудно не заметить прямого вызова президенту в рядах республиканцев-тяжеловесов.

Болтон рассказал о своем несогласии с Трампом по всему спектру международных вопросов. В частности, указал, что отсутствие жесткого ответа после того, как Иран 20 июня сбил американский беспилотник, неизбежно привело к атаке на саудовскую нефтяную инфраструктуру, недавно вызвавшую панику на мировом рынке. По всему выходит, что нынешний глава Белого дома – капризный дилетант, еще и не обладающий нужным характером, чтобы ставить противников Америки на место. Это ни в какие республиканские сани не лезет.

Как назло для Белого дома, пресса разнюхала, что генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон получил в августе донесение одного из сотрудников специальных служб, что американский президент в телефонном разговоре с неким главой иностранного государства дал тому обещание сомнительного характера. Государственные служащие в случаях, когда их донос на начальство вызван соображениями национальной безопасности, защищены специальным законом. Больше того, они обязаны докладывать о таких ситуациях, что сотрудник и сделал.

Но теперь об этом стало широко известно, и глава комитета по разведке нижней палаты конгресса Адам Шифф, демократ и последовательный критик Трампа, потребовал, чтобы Аткинсон на закрытом слушании рассказал о деталях разговора президента с иностранным лидером. Уже известно, что разговор состоялся 12 августа, когда Дональд Трамп был у себя в поместье во Флориде, и в тот день он разговаривал с Владимиром Путиным, Ким Чен Ыном и еще тремя главами государств.

Очарованность Трампа двумя первыми и его уступчивость в отношениях с российским и северокорейским лидерами и так широко известна и подвергается критике. Если появятся новые факты, разочарование в собственной партии сдержать будет невозможно. И это накануне решающего 2020 года, когда будет решаться вопрос второго срока.

Насколько все проблематично для Трампа, говорит яркий факт: горячее единодушное одобрение очень непростой публики, собравшейся послушать рассказ Болтона в манхэттенском ресторане, вызвали слова Алана Дершовица, что увольнение Джона Болтона Трампом стало настоящей национальной катастрофой. Можно по разному относиться к этому факту, но трудно не отметить, что подобное отношение в республиканской среде грозит катастрофой нынешнему главе Белого дома.