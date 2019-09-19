Саудовская Аравия проводит военную операцию в Йемене

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты». Предположительно, они принадлежат террористам, но какой именно группировке, не уточняется, сообщают государственные саудовские СМИ.

О начале операции в портовом городе Ходейда в Йемене сообщил журналистам представитель коалиции Турки аль-Малики, передает телеканал «Аль-Арабия». Уничтоженные объекты использовались «для ведения боевых действий и террористических операций, которые угрожают морскому судоходству и международной торговле» в Баб-эль-Мандебском проливе (соединяет Красное море и Аденский залив), уточняет канал «Аль-Эхбария».

Военная операция направлена на обеспечение безопасности, отметили в коалиции. Военные попросили мирных граждан избегать объекты, которые стали целями ударов. В коалиции добавили, что приняли все меры предосторожности, и их действия «соответствуют международному гуманитарному праву». При этом хуситы через подконтрольный телеканал «Аль-Масира» заявили, что коалиция нанесла удары в нарушение заключенных ранее мирных соглашений.