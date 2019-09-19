Микроавтобус с гражданами Азербайджана столкнулся с двумя автомобилями в Каякентском районе Дагестана. Два человека погибли, восемь пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.

"В результате ДТП два человека погибли, восемь человек с различными травмами госпитализированы в Каякентскую ЦРБ. Погибли житель Ахтынского района, 1993 года рождения, и житель Каякентского района, 1994 года рождения. Среди пострадавших трое граждан Азербайджана", - рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, в ДТП участвовали микроавтобус с азербайджанскими госномерами, а также "Лада Гранта" и Hyundai Solaris с российскими госномерами. "По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу", - добавил собеседник агентства.