Виктор Орбан едет в Баку

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в октябре приедет в Баку, сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на диписточник.

«Венгрия на высоком уровне будет представлена на 7-м Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который пройдет 15 октября в Баку. Венгерскую делегацию на мероприятии возглавит премьер Виктор Орбан», - сказал собеседник агентства.

В рамках саммита будет организован также бизнес-форум. Кроме того, на саммите планируются обсудить вопросы создания Торгово-промышленной палаты и Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран.

Членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция.