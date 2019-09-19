Внучка первого президента угрожает министрам компроматами

Дочь Гульнары Каримовой Иман сообщила, что располагает компрометирующими представителей узбекской власти документами и в ближайшие дни разошлет их в международные суды и структуры, занимающиеся расследованием коррупционных преступлений. Об этом проживающая в Лондоне Иман Каримова написала в своем аккаунте в Instagram.

Иман пригрозила для начала отправить только часть документов, показывающих, «почему власть боится фактов, которыми наша Мама и мы располагаем о них».

В своем сообщении Иман подтвердила, что по делу ее матери в Ташкенте прошел незапланированный закрытый суд, на который адвокаты подсудимой не были допущены. По данным внучки первого президента Узбекистана, на заседании рассматривался вопрос о мере пресечения для Гульнары Каримовой. Было ли принято решение и какое именно, не сообщается.

«Главная причина, по которой власти открыли новое дело против Мамы – это страх. Страх перед ней и информацией, которой она владеет и уже давно передала на всякий случай в безопасные локации. Страх вскрытия фактов о людях, которые в правительстве и вне, страх перед народом за огромное количество фактов, которые тщательно скрываются. Власть доказывает каждый раз, что она готова любым методом не дать нашей Маме обрести законную свободу», – написала Иман Каримова.

Ситуацию вокруг нового дела матери она охарактеризовала как «клоунаду и цирк», доказывающие, что в Узбекистане «нет прогресса, кроме громких заявлений и косметических изменений».