Заключенные устроили бунт в колонии в Ереване

В Ереване заключенные уголовно-исполнительного учреждения "Нубарашен" взбунтовались из-за принятых правительством поправок к Уголовному кодексу Армении, согласно которым статус "вора в законе" может быть достаточен для того, чтобы привлечь гражданина к уголовной ответственности. Об этом пишет газета "Жоховурд" ("Народ").

По сведениям газеты, число участников бунта составило примерно 115 человек. Издание также отмечает, что арестанты и осужденные решили встать на защиту "смотрящих на зоне".

Согласно источнику, в УИУ "Нубарашен" идут разговоры о том, что для урегулирования ситуации руководство учреждения обратилось не только в полицию и СНБ, но и к "ворам в законе", которые помогли уладить проблему.

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян в Facebook сообщил, что "5 сентября в уголовно-исполнительных учреждениях были зафиксированы проявления неповиновения, которые были пресечены благодаря оперативным действиям сотрудников".

При этом пресс-служба Следственного комитета Армении опровергла данную информацию.

В связи с инцидентом в прокуратуре административных районов Эребуни и Нубарашен возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 225 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Армении.