США успешно испытали «Жалящего ската»

Американская корпорация Boeing провела успешный испытательный полет беспилотного воздушного самолёта-заправщика MQ-25 Stingray. Об этом сообщает пресс-служба авиастроительной компании.

Испытания продлились два часа, они были проведены в аэропорту MidAmerica в Сент-Луисе (Иллинойс). Полетом управляли летчики-испытатели Boeing, передает РБК.

«Летательный аппарат завершил автономные рулежные испытания, затем поднялся в воздух и полетел по заранее установленному маршруту для проверки его основных функций полета и взаимодействия с наземной станцией управления», — отмечается в документе.

Беспилотник будет использоваться для дозаправки самолетов, размещенных на авианосцах. Предполагается, что летательный аппарат сможет доставлять примерно 8 т горючего для дозаправки четырех-шести истребителей.

Stingray переводится как «Жалящий скат». Данное наименование уже носил американский легкий танк «Стингрей», разработанный в начале 1980-х годов и выпускавшийся для нужд Таиланда.