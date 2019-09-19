США захотели рассорить Россию и Китай

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США хотят поссорить Россию и Китай. Об этом он написал в статье в журнале «Россия в глобальной политике».

Лавров отметил, что «американские коллеги» стремятся мобилизовать всех своих внешних партнеров в целях сдерживания России и Китая.

«При этом не скрывают желания рассорить Москву и Пекин», — подчеркнул министр. Он добавил, что другой целью США является подорвать объединения в Евразии, которые они не могут контролировать.