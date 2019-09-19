Военные предложат Трампу ответ на действия Ирана

Пентагон намерен сегодня представить президенту Дональду Трампу список мер, которые США могут принять в отношении Ирана в ответ на удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии, ответственность за которые Вашингтон возложил на Тегеран, сообщает Associated Press, ссылаясь на информированные источники.

Согласно информации, меры предусматривают нанесение авиаударов по конкретным целям на иранской территории, а также оцениваются возможные ответные шаги Тегерана. При этом президент "будет предупрежден, что военные акции против Исламской Республики могут вылиться в войну".

В то же время в Вашингтоне хотели бы, чтобы кризис, сложившийся после ударов по объектам саудовского нефтепрома, был урегулирован мирно, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Сам Трамп накануне заявил, что не хотел бы применять крайние меры в отношении Ирана: "Существуют крайние меры, как и меры значительно менее (серьезные)".

"Нет, я не говорю о крайних мерах", - добавил Трамп, пояснив, что под "крайними мерами" он имеет в виду войну с Ираном.

В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CNN предупредил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану.