Мехрибан Алиева благодарит нефтяников

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила публикацию на своей странице в Инстаграм в связи 25-летием «Контракта века».

В публикации Первого вице-президента говорится: «Дорогие друзья. Двадцать пять лет назад был подписан «Контракт века», заложивший основы экономической независимости нашей страны. В Азербайджане профессия нефтяника всегда считалась и считается одной из почетных и уважаемых. Дорогие нефтяники, мы гордимся вами, вашими достижениями. Спасибо вам за ваш героический труд, за вашу самоотверженность.

Сердечно поздравляю вас с этим юбилеем, желаю вам крепкого здоровья и новых успехов».