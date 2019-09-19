Боевые стрельбы азербайджанской армии учения-2019; фото; видео
На широкомасштабных оперативно-тактических учениях азербайджанской армии выполнен этап боевой стрельбы с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений, проводимых под руководством министра обороны Закира Гасанова, сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.
По замыслу учений, войска с применением вооружения и военной техники отработали учебно-боевые задачи по организации и проведению контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения стратегически выгодными районами и рубежами на освобожденных территориях.
В ходе учений, проходящих в сложных условиях, горно-лесистой, скалистой местностях и в радиоэлектронной обстановке, передовые, обходящие отряды выполнили задачи по организации слаженности действий во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.
На учениях основное внимание уделялось совершенствованию навыков управления войсками, а также вопросам боевого, морально-психологического и материально-технического обеспечения.
Все действия проходили на различных полигонах, в учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.