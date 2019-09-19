Министр обороны Армении поддержал модель Азербайджана «двух» на «двух»
Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил о возможном принятии предложения Азербайджана об обмене двух армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане, на двух азербайджанских заложников.
«Вчера я встречался с армянским представительством Международного комитета Красного Креста, мне передали предложение Азербайджана об обмене двух граждан Армении на двух азербайджанцев, осужденных в Карабахе», - сказал армянский министр.
«Детали процесса обсуждений раскрыть не могу. Требуется дополнительная работа для уточнения информации. Когда мы получим уточненную информацию, тогда и отреагируем», - добавил Давид Тоноян сегодня на пресс-конференции.
Тоноян также подчеркнул, что решение должны принять и карабахские сепаратисты.
«Я не исключаю возможность обмена, но это суверенное решение Нагорного Карабаха», - сказал министр.
Напомним, что накануне Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан сообщила, что 11 сентября 2019 года в международные структуры было направлено обращение о готовности обмена Карена Казаряна и Араика Казаряна на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.