Министр обороны Армении поддержал модель Азербайджана «двух» на «двух»

«Вчера я встречался с армянским представительством Международного комитета Красного Креста, мне передали предложение Азербайджана об обмене двух граждан Армении на двух азербайджанцев, осужденных в Карабах е», - сказал армянский министр.

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил о возможном принятии предложения Азербайджана об обмене двух армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане, на двух азербайджанских заложников.

«Детали процесса обсуждений раскрыть не могу. Требуется дополнительная работа для уточнения информации. Когда мы получим уточненную информацию, тогда и отреагируем», - добавил Давид Тоноян сегодня на пресс-конференции.

Тоноян также подчеркнул, что решение должны принять и карабахские сепаратисты.

«Я не исключаю возможность обмена, но это суверенное решение Нагорного Карабаха», - сказал министр.

Напомним, что накануне Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан сообщила, что 11 сентября 2019 года в международные структуры было направлено обращение о готовности обмена Карена Казаряна и Араика Казаряна на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.