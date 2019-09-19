Kapital Bank подписал меморандум о сотрудничестве с одной из ведущих в мире компаний в области информационных технологий, компанией IBM. В связи с этим 19 сентября 2019 года состоялось торжественное мероприятие. В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя правления, директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов и руководитель IBM iX по Центральной и Восточной Европе Евгений Соколов.

Kapital Bank предоставляет своим клиентам множество услуг на базе различных технологических решений. Для реализации большинства будущих проектов, Kapital Bank выбрал компанию IBM в качестве своего партнера. В рамках меморандума с компанией IBM будут проводиться тренинги для сотрудников банка, работающих в сфере IT. Кроме того, как в нашей стране, так и за рубежом будут организованы различные воркшопы, где зарубежные специалисты поделятся своими знаниями и опытом.

«В соответствии со стратегическими задачами Kapital Bank, поставленными на 2018-2021 годы, переход к цифровому банкингу является нашей основной целью. Переход к цифровому банкингу считается очень важным шагом в современном мире. Предусматривается трансформация банковских операций и ряда бизнес-процессов. На начальном этапе сотрудничества в октябре 2019 года в Азербайджане впервые планируется проведение IT-форума с участием международных специалистов. Приглашенные в ходе форума зарубежные специалисты поделятся своим опытом», – подчеркнул заместитель председателя правления, директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов.

Следует отметить, что корпорация IBM уже 100 лет является одним из ведущих мировых производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Стратегией компании IBM, являющейся мировым лидером в области инноваций, является поддержка и стимулирование научно-исследовательской деятельности.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.