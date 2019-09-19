ЧМ по борьбе: Гаджи Алиев остался без олимпийской лицензии
Сегодня на чемпионате мира по борьбе на ковер вышли шесть азербайджанских вольников.
Увы, проигравшие вчера россиянам 3-кратный чемпион мира Гаджи Алиев (65 кг) и Махир Амирасланов (57 кг) неудачно выступили сегодня и в утешительных схватках. Махир сразу же уступил монголу, а Гаджи после победы над египтянином, не смог одолеть японца.
Таким образом, ни тот, ни другой не смогли завоевать олимпийскую лицензию.
Сегодня в борьбу вступили Агагусейн Мустафаев (70 кг), Гаджимурад Гаджиев (74 кг), Шамиль Зубаиров (92 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг). Лицензии разыгрываются в категориях до 74 и 125 кг. Здесь наши спортсмены пока выступают удачно. Гаджимурад победил индийца и турка и вышел в 1/8 финала. Джамаледдин взял верх над белорусом и пробился в 1/16 финала.
Агагусейн Мустафаев одолел на старте турка, но затем уступил Адаму Батырову, представляющему Бахрейн. А Шамиль Зубаиров начнет турнир поединком 1/8 финала против турецкого борца.