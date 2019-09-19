ЧМ по борьбе: Гаджи Алиев остался без олимпийской лицензии

Сегодня на чемпионате мира по борьбе на ковер вышли шесть азербайджанских вольников.

Увы, проигравшие вчера россиянам 3-кратный чемпион мира Гаджи Алиев (65 кг) и Махир Амирасланов (57 кг) неудачно выступили сегодня и в утешительных схватках. Махир сразу же уступил монголу, а Гаджи после победы над египтянином, не смог одолеть японца.