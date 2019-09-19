По версии обвинения, Асхабали Абдулатипов, будучи руководителем государственного казенного учреждения «Автохозяйство» (правительственный гараж), распорядился о незаконном техническом обслуживании шести иномарок. Таким образом он причинил бюджету республики ущерб в 25 млн рублей, передает РИА Новости.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Абдулатипов приговорен к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей», – рассказал представитель суда.

По его словам, уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Абдулатипов согласился сотрудничать со следствием, а также в полном объеме признал вину и способствовал раскрытию преступления. Кроме того, обвиняемый полностью возместил ущерб.

Напомним, в сентябре 2017 года Рамазан Абдулатипов был освобожден от должности главы Дагестана и позже назначен спецпредставителем президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия.