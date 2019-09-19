Упражнение Зохры Агамировой было оценено в 20,900 балла.

На ее счету пока 59,200 балла.

* * * 15:42

За выступление с самым сложным предметом – лентой – Зохра Агамирова получила от судей 17 баллов.

Увы, 17 баллов за ленту - это намного хуже, чем результат Зохры с этим же предметом в квалификации. Там Агамировала заработала 18,700 балла.

В связи со столь низкой оценкой Азербайджан подал протест, после чего оценка Зохра была изменена, но не существенно - 17,100. Это означает, что общий результат Зохры равен 38,300 балла. Она опустилась с 1-го места на 10-е. А нужно попасть в первую четверку, чтобы с учетом вечернего выступления 12 сильнейших гимнасток быть в числе первых 16-ти.

Отметим, что на нынешнем чемпионате азербайджанская сторона уже не в первый раз подает протест на решения судей. К примеру, вчера была оспорена оценка за упражнение Зохры с булавами. После протеста наша гимнастка получила дополнительно 0,3 балла.

* * * 15:07

В финале Зохра Агамирова стартовала упражнением с булавами, за которое получила 21,200 балла.

Отметим, что в квалификации она получила за булавы 21,100 балла.

После первой ротации, когда 12 гимнасток вышли на ковер, Зохра Агамирова лидирует.

* * * 13:14

Сегодня, в пятый день чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, состоится финал многоборья.

24 лучшие гимнастки, среди которых и азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова, разыграют медали и 16 олимпийских лицензий в Токио-2020.