Азербайджан вновь подает протест на домашнем чемпионате мира жесткая борьба за лицензии; обновлено 16:10
Упражнение Зохры Агамировой было оценено в 20,900 балла.
На ее счету пока 59,200 балла.
* * * 15:42
За выступление с самым сложным предметом – лентой – Зохра Агамирова получила от судей 17 баллов.
Увы, 17 баллов за ленту - это намного хуже, чем результат Зохры с этим же предметом в квалификации. Там Агамировала заработала 18,700 балла.
В связи со столь низкой оценкой Азербайджан подал протест, после чего оценка Зохра была изменена, но не существенно - 17,100. Это означает, что общий результат Зохры равен 38,300 балла. Она опустилась с 1-го места на 10-е. А нужно попасть в первую четверку, чтобы с учетом вечернего выступления 12 сильнейших гимнасток быть в числе первых 16-ти.
Отметим, что на нынешнем чемпионате азербайджанская сторона уже не в первый раз подает протест на решения судей. К примеру, вчера была оспорена оценка за упражнение Зохры с булавами. После протеста наша гимнастка получила дополнительно 0,3 балла.
* * * 15:07
В финале Зохра Агамирова стартовала упражнением с булавами, за которое получила 21,200 балла.
Отметим, что в квалификации она получила за булавы 21,100 балла.
После первой ротации, когда 12 гимнасток вышли на ковер, Зохра Агамирова лидирует.
* * * 13:14
Сегодня, в пятый день чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, состоится финал многоборья.
24 лучшие гимнастки, среди которых и азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова, разыграют медали и 16 олимпийских лицензий в Токио-2020.
Финал начнется в 14:30. Гимнастки поделены на две группы. В первой группе выступят спортсменки, занявшие в квалификации места с 13-го по 24-е. Зохра Агамирова, напомним, завершила квалификационный раунд на 21-й позиции.
А в 17:40 в борьбу вступят сильнейшие 12 участниц.
До сегодняшнего дня на чемпионате мира было разыграно пять комплектов наград. Все золотые медали выиграли представительницы России.