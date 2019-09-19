Синоптики обещают снижение температуры и сильный ветер

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером местами возможен дождь, утром туман, в течение дня сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 18-20, в первой половине дня 21-25, вечером около 17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 60-70%.

С субботы и до утра воскресенья погода на Апшероне будет меняться, на фоне сильного северного ветра ожидается заметное снижение температуры воздуха.

В регионах Азербайджана, начиная с северных и восточных, местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами ливневые, возможен град, на высокогорных территориях - мокрый снег и снег. Утром местами туман. Прогнозируется сильный западный ветер. Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.