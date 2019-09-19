Кремль готовит визит Мадуро в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что идет подготовка визита в Москву президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако дату визита он не назвал, передает Интерфакс.

В свою очередь источники агентства сообщили, что визит намечен на начало октября. Один из них отметил, что приезд президента может совпасть с Российской энергетической неделей.

В последний раз президент Венесуэлы приезжал Россию в декабре 2018 года, были подписаны двусторонние контракты на $6 млрд.