А грузинский депутат ушел из парламента в бизнес актуально на фоне Рафаэля Джабраилова
Очередной скандал с депутатом Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова поднял вопрос о депутатской этике и соблюдении закона.
Напомним, что согласно законодательству, депутат не имеет права заниматься какой-либо деятельностью, кроме как преподавательской. В азербайджанском парламенте, несмотря на требования закона, сидят одни бизнесмены.
В этом плане примечателен опыт соседней Грузии. На прошлой неделе депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шота Шалелашвили решил покинуть парламент и вновь заняться бизнесом.
Он уже обратился к председателю парламента Арчилу Талаквадзе с соответствующим заявлением.
Если хочешь заниматься бизнесом, уходи в бизнес, если общественной и политической деятельностью – иди в парламент. Логика проста. И только в Азербайджане имя депутата настолько опорочено и обесценено, что избранники народа готовы даже заложить свое депутатское удостоверение.