Водитель такси вступил в рукопашную с сотрудниками дорожной полиции. По информации издания Avtosfer.az, инцидент произошел на пересечении улиц Ниязи и Истиглалият.

Сообщается, что водитель такси Орхан Мамедли проигнорировал указания сотрудников ГАИ и остановил свой автомобиль на перекрестке.

Когда сотрудники ГАИ попытались объяснить водителю о нарушении правил дорожного движения, он неожиданно набросился на них с кулаками. Стражи правопорядка попытались усмирить буйного водителя, но у них это получилось не сразу.

В итоге Орхан Мамедли был задержан. Решением Сабаильского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста на 30 суток.

Напомним, что накануне соцсети взбудоражило видео с хамским поведением водителя такси, который в порыве возмущения набросился на сотрудника ГАИ и принялся его оскорблять.