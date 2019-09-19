В Казахстане пытались похитить сестру экс-премьера

По данным полиции, Аубанова обратилась в правоохранительные органы 18 сентября с заявлением о том, что неизвестные лица «применили в отношении нее насилие». Женщине удалось вырваться, пишет EADaily.

В казахстанском городе Павлодар неизвестные попытались похитить сестру бывшего премьер-министра, а ныне губернатора Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова - Гульфаз Аубанову. Об этом сообщает канал «Атамекен бизнес».

Расследование этого дела ведется по статье «Похищение». Следователи рассматривают несколько версий мотивов похитителей. Либо они планировали потребовать выкуп, либо дело связано с бизнесом, либо же это бытовой конфликт.

Гульфаз Аубанова занимала руководящие должности в сфере здравоохранения Павлодарской области. Является учредителем медицинского холдинга, в который вошли областной диагностический центр, а также частная поликлиника и частный роддом. По образованию врач и экономист. Брат Аубановой Даниал Ахметов — давний соратник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С 2003 по 2007 годы возглавлял правительство республики, с 2007 по 2009-й был министром обороны.