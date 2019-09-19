В Ереване установили памятник Джорджу Соросу
В Ереване активисты антисоросовской инициативы «Вето» установили памятник Джорджу Соросу во дворе организации «Фонд открытое общество – Армения» (Фонд Сороса), пишет Rusarminfo.
Джорджа Сороса изобразили держащим в руках мешок с долларами. По словам лидера организации «Вето» Нарека Маляна, из этого мешка Сорос раздает гранты армянским активистам.
«Это люди, которые финансируются со стороны американского миллиардера для того, чтобы разрушить наше государство и государственность. В какой-то степени им это удалось», — сказал на церемонии открытия памятника Малян.