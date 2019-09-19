Впервые в мировой истории 15-17 сентября по приглашению Казахстана в городе Нур-Султан были проведены пленарные заседания двух влиятельных международных организаций - 62-е пленарное заседание Международной ассоциации судей и 14-е пленарное заседание Международной ассоциации по судебному администрированию. В это же время было организовано очередное заседание Европейской ассоциации судей.

В ходе заседаний состоялось широкое обсуждение независимости судов и судей в государствах-членах, эффективности воплощения правосудия и других соответствующих тем, также были заслушаны доклады из разных стран.

Президент Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ - СЕПЕЖ), наш соотечественник Рамин Гурбанов выступил на заседаниях по приглашению президента Международной ассоциации судей Тони Пагоне (Австралия) и президента Европейской ассоциации судей Хозе Игрежа Матоса (Португалия).