Он напомнил, что у Ливана напряженные отношения с Израилем, тот периодически использует дроны. В конце августа два запущенных Израилем дрона едва не долетели до Бейрута.

"Наши вызовы находятся на южной границе, мы фактически в состоянии войны с Израилем, хотя активных военных действий сейчас не происходит. Израиль оккупировал часть территории Ливана", — сказал министр.

Ливанский министр добавил, что Армения столкнулась со схожими вызовами.

"У Армении и Ливана есть схожие вызовы. Армянские границы также периодически нарушают или угрожают нарушить беспилотные летательные аппараты. В этом направлении мы делимся разведывательной информацией, опытом - чтобы защитить наши страны от подобных или других атак", - сказал Абу Сааб.