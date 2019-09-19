Атака на конвой НАТО в Афганистане
В результате атаки на конвой НАТО в провинции Логар на востоке Афганистана погиб ребенок, еще один мирный житель получил ранения, сообщает Anadolu.
Как сообщил журналистам губернатор провинции Логар Мухаммед Анвар Исхакзей, взрыв прогремел в городе Пули Алам. Террористы использовали для атаки начиненный взрывчаткой автомобиль, отметил губернатор.
По его словам, военнослужащие НАТО в результате атаки не пострадали.
Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан», которое сообщило о гибели восьми американских военнослужащих.
В НАТО пока не прокомментировали инцидент.