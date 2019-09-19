Вклад нефтяников в фестиваль имени Узеира Гаджибейли

Основанная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым эта стратегия стала прочной экономической и геополитической опорой в процессе государственного строительства в Азербайджане. В свое время соглашение АЧГ было крупнейшим нефтяным контрактом в мире, который с учетом его масштаба и стратегического значения вошел в историю под названием «Контракт века».

20 сентября в Азербайджане отмечают День нефтяников и 25-летие подписания «Контракта века». 20 сентября 1994 года Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) и крупнейшие мировые нефтяные компании подписали международное соглашение о совместной разработке месторождений «Азери», «Чираг» и «Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря. Этим историческим событием был заложен фундамент новой нефтяной стратегии нашей страны.

20 сентября в 20.00 в Центре Гейдара Алиева будет представлена грандиозная концертная программа. Концерт, который по времени совпал с проходящим в эти дни в нашей стране XI Международным музыкальным фестивалем имени Узеира Гаджибейли, одновременно является вкладом нефтяников в этот музыкальный праздник.

На концерте выступят три известных музыканта-тенора из Азербайджана, Турции и Грузии в сопровождении оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета (дирижер – Эйюб Гулиев). В этот вечер со сцены прозвучат произведения выдающихся композиторов из трех стран.

Откроет концерт «Увертюра» из оперы Узеира Гаджибейли «Кёроглу». Затем прозвучат ария Кёроглу из оперы «Кёроглу» (солист – Самир Джафаров), ария Малхаза из оперы «Даиси» грузинского композитора Захария Палиашвили (солист – Георгий Давитадзе) и композиция «Эфем» турецкого композитора Али Рза бея Каптанзаде в исполнении Левента Гюндюза.

Также в программе будут исполнены танец «Джанги» из балета Полада Бюльбюльоглы «Любовь и смерть», песня Тофика Гулиева «Сене де галмаз» (солисты Самир Джафаров и Левент Гюндуз), ария Аскера из оперетты Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан», попурри из итальянских песен (в исполнении трех теноров), ария Калафа из оперы Джакомо Пуччини «Турандот» (три тенора), песни «Гранада» и «Халг Гейдар» (обе песни в исполнении трех теноров).