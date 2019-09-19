Разыскиваемого Азербайджаном преступника поймали в Киеве

В Киеве во время пограничного контроля в пункте пропуска «Жуляны» на гражданина Азербайджана сработала база данных Интерпола, передает «Киев-Правда» со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

«Мужчину 1961 года с целью ареста за мошенничество разыскивали азербайджанские правоохранители», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Украинские пограничники задержали азербайджанца и передали сотрудникам Национальной полиции.