Путин и Жээнбеков понаблюдали за военными учениями и поели полевого хлеба

Президенты России и Киргизии - Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков понаблюдали на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области за основным этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2019".

Президент России назвал важным участие военнослужащих Киргизии в учениях. Также он заявил, что "Центр-2019" является "очень важным этапом подготовки вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе, связанных с борьбой с терроризмом".

В свою очередь, Жээнбеков отметил регулярный характер двусторонних встреч на высшем уровне, назвав это заслугой российского коллеги.

Президенты двух стран после завершения активной фазы учений направились к прицепной хлебопекарне, где были выставлены столы с караваем, пирогами, булками и другими угощениями, передает РИА Новости.

Путин, Жээнбеков и военачальники взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая и провели чаепитие «на ногах».