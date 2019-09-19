В Кремле рассказали, как Путин проводит выходные

Президент РФ Владимир Путин в выходные, если у него появляется свободное время, занимается спортом и встречается с близкими, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, чем занимается Путин в выходные дни.

Песков отметил, что у российского лидера "полноформатных выходных не бывает, потому что идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решения президента": "Документооборот тоже не прекращается, многие документы не могут вступить в силу без подписи президента, а перед подписанием подготовленных документов ему зачастую требуются консультации с теми или иными руководителями ведомств, органов власти", - передает ТАСС.

"Поэтому полноценных выходных у него не бывает, но в целом он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом, вы знаете, что это он делает регулярно. Встречается с родными и близкими", - добавил представитель Кремля.