Четверть века назад 20 сентября 1994 года был подписан «Контракт века», сыгравший большое значение не только для экономики и энергетической сферы Азербайджана, но и роста благосостояния народа, политической и военной мощи страны. Создавшаяся в то время сложная ситуация внутри страны и мощное давление из-за рубежа делали реализацию проекта почти неисполнимой. Подписание контракта и его претворение в жизнь однозначно стали возможны благодаря воле основателя Третьей республики Гейдара Алиева. По инициативе президента Г.Алиева этот знаменательный день отмечается с тех пор как День нефтяника. Что же дал нам этот контракт?

Первый вице-президент SOCAR, аксакал азербайджанских нефтяников, академик Хошбахт Юсифзаде ответил на этот вопрос конкретными цифрами. По его словам, сегодня подтвержденные запасы нефти в Азербайджане составляют около 1,5 млрд. тонн, а прогнозируемых запасов нефти – более 2 млрд. тонн. И еще 554 млн. тонн нефти страна поставила на зарубежные рынки (без учета добычи в советский и дореволюционный период). А с начала ввода в эксплуатацию блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) азербайджанского сектора Каспийского моря на нем добыто 492 млн. тонн нефти, из них примерно 400 млн. тонн было транспортировано по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). То есть экспортировано всего чуть больше 60 млн. тонн нефти, добытой самим Азербайджаном за годы независимости и в рамках остальных совместных с иностранными компаниями проектов.

Впечатляют и запасы газа, подтвержденные запасы оставляют 2,6 трлн. кубометров, а прогнозируемые - примерно 3,3 трлн. кубометров. До сегодняшнего дня Азербайджан транспортировал по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) 2 млрд. кубометров газа. Но уже завершается строительство Трансадриатического газопровода (TAP), который будет запущен в следующем году. И вот тогда десятки миллиардов кубометров азербайджанского «голубого топлива» потекут на Запад, обеспечивая потребности как соседних Грузии и Турции, так и целого региона Юго-Восточной Европы.

Стоит особо отметить, что из добытых за четверть века с АЧГ 492 млн. тонн нефти 287 млн. тонн пришлось на долю прибыльной нефти Азербайджана. То есть в целом за 25 лет страна получила более 58,3% добытой с этой площади нефти. В то же время в январе-августе с АЧГ добыто 18 млн. тонн нефти, из которых 13 млн. тонн – прибыльная нефть Азербайджана. А это уже 75% всей добычи нефти с блока за восемь месяцев. То есть доля Азербайджана в соответствии с условиями контракта растет. А работы по поиску новых месторождений и бурению новых скважин продолжаются.

А теперь посмотрим на проект АЧГ глазами разработчика блока – компании BP-Azerbaijan. До конца второй четверти текущего года инвестиции в проект АЧГ составили 36 млрд. долларов. За этот период Азербайджану безвозмездно было передано свыше 44 млрд. кубометров попутного газа, добытого с данного блока. По нефтепроводу ВТС на мировые рынки было экспортировано 3,3 млрд. баррелей нефти. С 2006 года с турецкого терминала Джейхан отгружено 4300 танкеров. С 1994 года BP совместно с партнерами по проекту вложили 84 млн. долларов инвестиций на социальные проекты Азербайджана.

Такие инвестиции в разрушенную экономику привлекли в страну и другие компании. Трудно сказать без серьезных поисков, сколько всего ими было инвестировано в страну, но свое дело они сделали. По сообщению Госнефтекомпании (SOCAR), вложенные в экономику Азербайджана инвестиции за последние 24 года увеличились в 28 раз. Только в прошлом году они превысили 15 млрд. долларов. А чтобы показать, к чему это привело, достаточно отметить лишь один факт: уровень бедности в стране за последние 17 лет снизился почти в 10 раз - до 5%.

Но куда более впечатлительны данные Государственного нефтяного фонда Азербайджана. Со дня его основания до 30 июня текущего года в фонд поступило 154,6 млрд. долларов. Причем, 148,3 млрд. долларов поступило только от реализации нефтегазовых проектов, а оставшиеся 6,3 млрд. долларов - от управления средствами фонда. Расходы же Нефтяного фонда за прошедший период составили около 112 млрд. долларов, из которых 95,5 млрд. перечислено в виде трансфертов в госбюджет. Миллиарды долларов ежегодно поступали в госбюджет для удовлетворения потребностей страны, улучшения условий нашей жизни. И все это благодаря прибыльной нефти. Да, Азербайджан, с трудом добившийся миллиардных инвестиций 25 лет назад, сегодня сам превратился в крупного инвестора. Объем азербайджанских инвестиций в зарубежные страны составляет уже почти 24 млрд. долларов.

Нужны ли еще лишние слова, аргументы и аналитические выкладки для подтверждения роли «Контракта века» для Азербайджана. Но контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. А 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года. Значит, еще 30 лет Азербайджан ежегодно будет получать миллиарды долларов от раздела добычи, в том числе и со второй стадии разработки этого блока.