Четверть века контракту века наша память, но не наши цифры

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Четверть века назад 20 сентября 1994 года был подписан «Контракт века», сыгравший большое значение не только для экономики и энергетической сферы Азербайджана, но и роста благосостояния народа, политической и военной мощи страны. Создавшаяся в то время сложная ситуация внутри страны и мощное давление из-за рубежа делали реализацию проекта почти неисполнимой. Подписание контракта и его претворение в жизнь однозначно стали возможны благодаря воле основателя Третьей республики Гейдара Алиева. По инициативе президента Г.Алиева этот знаменательный день отмечается с тех пор как День нефтяника. Что же дал нам этот контракт?

новый отсчет истории

Первый вице-президент SOCAR, аксакал азербайджанских нефтяников, академик Хошбахт Юсифзаде ответил на этот вопрос конкретными цифрами. По его словам, сегодня подтвержденные запасы нефти в Азербайджане составляют около 1,5 млрд. тонн, а прогнозируемых запасов нефти – более 2 млрд. тонн. И еще 554 млн. тонн нефти страна поставила на зарубежные рынки (без учета добычи в советский и дореволюционный период). А с начала ввода в эксплуатацию блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) азербайджанского сектора Каспийского моря на нем добыто 492 млн. тонн нефти, из них примерно 400 млн. тонн было транспортировано по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). То есть экспортировано всего чуть больше 60 млн. тонн нефти, добытой самим Азербайджаном за годы независимости и в рамках остальных совместных с иностранными компаниями проектов.

Хошбехт Юсифзаде

Впечатляют и запасы газа, подтвержденные запасы оставляют 2,6 трлн. кубометров, а прогнозируемые - примерно 3,3 трлн. кубометров. До сегодняшнего дня Азербайджан транспортировал по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) 2 млрд. кубометров газа. Но уже завершается строительство Трансадриатического газопровода (TAP), который будет запущен в следующем году. И вот тогда десятки миллиардов кубометров азербайджанского «голубого топлива» потекут на Запад, обеспечивая потребности как соседних Грузии и Турции, так и целого региона Юго-Восточной Европы.

Стоит особо отметить, что из добытых за четверть века с АЧГ 492 млн. тонн нефти 287 млн. тонн пришлось на долю прибыльной нефти Азербайджана. То есть в целом за 25 лет страна получила более 58,3% добытой с этой площади нефти. В то же время  в январе-августе с АЧГ добыто 18 млн. тонн нефти, из которых 13 млн. тонн – прибыльная нефть Азербайджана. А это уже 75% всей добычи нефти с блока за восемь месяцев. То есть доля Азербайджана в соответствии с условиями контракта растет. А работы по поиску новых месторождений и бурению новых скважин продолжаются.

А теперь посмотрим на проект АЧГ глазами разработчика блока – компании BP-Azerbaijan. До конца второй четверти текущего года инвестиции в проект АЧГ составили 36 млрд. долларов. За этот  период Азербайджану безвозмездно было передано свыше 44 млрд. кубометров попутного газа, добытого с данного блока. По нефтепроводу ВТС на мировые рынки было экспортировано 3,3 млрд. баррелей нефти. С 2006 года с турецкого терминала Джейхан отгружено 4300 танкеров. С 1994 года BP совместно с партнерами по проекту вложили 84 млн. долларов инвестиций на социальные проекты Азербайджана.

Такие инвестиции в разрушенную экономику привлекли в страну и другие компании. Трудно сказать без серьезных поисков, сколько всего ими было инвестировано в страну, но свое дело они сделали. По сообщению Госнефтекомпании  (SOCAR), вложенные в экономику Азербайджана инвестиции за последние 24 года увеличились в 28 раз. Только  в прошлом году они превысили 15 млрд. долларов. А чтобы показать,  к чему это привело, достаточно отметить лишь один факт: уровень бедности в стране за последние 17 лет снизился почти в 10 раз - до 5%.

Но куда более впечатлительны данные  Государственного нефтяного фонда Азербайджана. Со дня его основания до 30 июня текущего года в фонд поступило 154,6 млрд. долларов. Причем, 148,3 млрд. долларов поступило  только от реализации нефтегазовых проектов, а оставшиеся 6,3 млрд. долларов - от управления средствами фонда. Расходы же Нефтяного фонда за прошедший период составили около 112 млрд. долларов, из которых 95,5 млрд. перечислено в виде трансфертов в госбюджет. Миллиарды долларов ежегодно поступали в госбюджет для удовлетворения потребностей страны, улучшения условий нашей жизни. И все это благодаря прибыльной нефти. Да, Азербайджан, с трудом добившийся миллиардных инвестиций 25 лет назад, сегодня сам превратился в крупного инвестора. Объем азербайджанских инвестиций в зарубежные страны составляет уже почти 24 млрд. долларов.

Нужны ли еще лишние слова, аргументы и аналитические выкладки для подтверждения роли «Контракта века» для Азербайджана. Но контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. А 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года. Значит, еще 30 лет Азербайджан ежегодно будет получать миллиарды долларов от раздела добычи, в том числе и со второй стадии разработки этого блока.

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