Максим Галкин выступит в Баку

В Центре Гейдара Алиева 15 ноября состоится творческий вечер известного юмориста России, телеведущего, шоумена и певца Максима Галкина, говорится в сообщении Центра Гейдара Алиева.

Телеведущий выступит перед зрителями с шоу "stand up". В программе, которая продлится до двух часов, Максим Галкин подарит любителям искусства полные смеха мгновения, и исполнит песни.

Артистический дебют Максима Галкина состоялся в Студенческом театре Московского государственного университета в 1994 году. В том же году он также выступил в программе Эстрадного театра «Дебюты, дебюты, дебюты». Успешно продолжив артистическую карьеру, Максим Галкин в 2001 году завоевал в России премии «Триумф» и «Золотой Остап».

В 2001 году он представил первый сольный концерт на фестивале «Славянский базар» в Витебске. С того времени сольные выступления обрели систематический характер. В октябре 2001 года он попробовал себя в новом амплуа – пении.

Первым его вокальным опытом стала песня «Будь или не будь», которую он спел вместе с легендой российской эстрады Аллой Пугачевой.

Максим Галкин также известен как ведущий ряда телевизионных программ. Его сценические выступления проходят с аншлагом, а участие в телепроектах обеспечивает высокий рейтинг.