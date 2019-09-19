Зеленскому посоветовали льстить Трампу

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер дал несколько советов украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, как вести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Экс-дипломат озвучил их в своей статье на сайте Института международных исследований имени Фримена Спогли в Стэнфорде.

По его словам, Зеленский должен понимать, что Трампу не хватает четкого понимания интересов США и того, что стоит в их отношениях с Украиной. «Способ приблизиться к мистеру Трампу — это избежать деталей, а вместо этого придерживаться нескольких ясных и понятных тем», — пишет Пайфер. Он также отмечает, что украинскому лидеру не помешает немного лести. В пример он поставил лидера КНДР Ким Чен Ына, который, «кажется, справился с этим».

Более того, президент Украины, как заметил бывший посол, должен найти тему, по которой он предложит Трампу беспроигрышный вариант. Пайфер добавил, что ею может быть конфликт в Донбассе. Также он призвал Зеленского остерегаться бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. По его словам, экс-глава города может попытаться втянуть Украину во внутриполитическую политику США.

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом должна состояться на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.